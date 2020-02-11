كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

رشق المحتجون سيارة وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار بالبيض اثناء مروره في منطقة زقاق البلاط متوجها الى مجلس النواب، وعملت القوى الأمنية على تأمين الطريق وإبعاد المحتجين.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | (بالفيديو) سيارة دميانوس قطار رُشقت بالبيض.. والقوى الأمنية تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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