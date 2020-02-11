لبنان | الصليب الأحمر: 158 جريحاً في وسط بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 فبراير 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوضح الصليب الأحمر اللبناني أن “8 فرق تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين في وسط بيروت وتم نقل حتى الساعة 18 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 140 مصابا”. وتستمر الثورة في يومها الـ118، وأقفل الثوار مداخل بيروت محاولين منع النواب من الوصول إلى جلسة الثقة المقررة اليوم الثلاثاء، ومطالبين بانتخابات نيابية مبكرة وبتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.​

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