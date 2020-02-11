لبنان | الثوار ينتفضون أمام الدوائر الرسمية في حلبا

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اعتصم الثوار في حلبا أمام الدوائر الرسمية منها، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، ومديرية الإستثمار دائرة إستثمار حلبا، ومبنى المالية، وأمانة السجل العقارية ودائرة المساحة، ومركز وزارة العمل، ومبنى أوجيرو، ومركز “ليبان بوست” داخل سرايا حلبا، ومركز التعليم المهني والتقني، ومركز التنظيم المدني، وال BUS.

وهتفوا ضد الفساد وضد التشكيلة الحكومية وتجاهلها لمطالب الثورة، مشددين على حجب الثقة عنها، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل، فتم اقفال هذه الدوائر.

وتوجه محتجون الى المحطة الرئيسية للكهرباء في حلبا، وأجبروا الموظفين على تغذية البلدات العكارية بالكهرباء وحذروهم من قطعها.