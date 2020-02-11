لبنان | بالفيديو: القوى الأمنية تمطر الثوار بالقنابل المسيّلة للدموع

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أخرج فوج المغاوير الثوار بالقوة عن الطريق المؤدية إلى مجلس النواب عند نقطة زقاق البلاط.
وأطلقت القوى الامنية عند نقطة “النهار” القنابل المسيلة للدموع بعدما تمكن عدد من الثوار اختراق الجدران وإزالة الحاجز الاسمنتي الثاني من محيط المبنى بالتزامن مع رمي الحجارة.
وضرب الجيش المتظاهرين بالعصي وحاول تفريقهم بالقوة عند نقطة النهار باتجاه الطريق البحرية.
وتستمر الثورة في يومها الـ118، وأقفل الثوار مداخل بيروت محاولين منع النواب من الوصول إلى جلسة الثقة المقررة اليوم الثلاثاء، ومطالبين بانتخابات نيابية مبكرة وبتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.
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