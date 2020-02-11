لبنان | (بالصور) “ثلاثاء الغضب” انطلق في وسط بيروت… و”لا ثقة” لحكومة حسان دياب

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بدأ الثوار بالتوافد منذ الصباح الباكر الى ساحة الشهدا، ومنهم من بات ليلته في الخيم، استعداداً لثلاثاء الغضب، مطلقين شعار “لا ثقة”، في وجه النواب المجتمعين تحت قبة البرلمان لمنح الثقة لحكومة حسان دياب.

وحاول المتظاهرون تخطي العوائق الحديدية بالقرب من جريدة النهار، وسط تعزيزات امنية غير مسبوقة في وسط بيروت، وانتشار امني كثيف، وعناصر قوى الامن يمنعون المحتجين حتى من الدخول سيراً على الاقدام الى منطقة البيال.

وجرى تحويل السير من الصيفي باتجاه الأشرفية بسبب إقفال الطريق باتجاه مبنى “النهار”، وإقفال تام في منطقة باب إدريس واستحداث طوق من الإسمنت ويتم التدقيق بهويات الموظفين الذين يعملون في المنطقة

وتمكن الثوار من فتح ثغرات في الجدار الاسمنتي الذي اقيم بين فندق لوغراي وصحيفة النهار، وحاولوا نزع البلوكات الاسمنتية أمام مبنى النهار.

وحصل استمرار تراشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي رمت أيضا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، أمام مبنى النهار.

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وعمل الصليب الأحمر على إسعاف عدد من المتظاهرين نتيجة القنابل المسيلة للدموع أمام مبنى “النهار”.

ونجح المتظاهرون بإسقاط المزيد من البلوكات الاسمنتية في المكان ويرمون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية.

كما حصل تدافع وتضارب بين المتظاهرين والجيش اللبناني على الطريق البحرية في بيروت.

في الموازاة، يستعد ثوار صيدا للانطلاق للمشاركة في تظاهرات وسط بيروت.