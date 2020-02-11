لبنان | “حراك صيدا” إلى بيروت اليوم… “لا ثقة”

قرر “حراك صيدا” المشاركة في التحركات الاحتجاجية اليوم، موعد انعقاد جلسة مجلس النواب، المقررة لمنح الثقة للحكومة العتيدة برئاسة الرئيس حسان دياب، والحؤول دون وصول النواب الى “مقر البرلمان” للتصويت لها، وستكون مهامه استلام أحد مداخل “المجلس” وفق “خطة تعاون”، مع باقي “ساحات الثورة” في المناطق اللبنانية.

وعلمت “نداء الوطن”، أن ناشطي وممثلي ساحات الجنوب: “ايليا” في صيدا، “العلم” في صور، “كفررمان” في النبطية، “برجا وخلدة” في الاقليم والساحل، عقدوا اجتماعاً تنسيقياً في صيدا، اتفقوا فيه على المشاركة الفعالة في يوم “التحدي الكبير” للحكومة يوم نيلها الثقة، ووضعوا خطة بالتشاور مع باقي الساحات للدور المطلوب منهم وتوزيع الادوار للاحتجاج السلمي والتعبير عن الموقف الموحد تجاه الحكومة وبيانها الوزاري.

وقال الناشط في حراك صيدا عمر ترجمان لـ “نداء الوطن”، ان “حراك صيدا سيشارك في التحركات الاحتجاجية ترجمة لموقفه الثابت.. لا ثقة بهذه الحكومة التي يعتبر بيانها الوزاري نسخة منقحة لبيانات الحكومات السابقة، ولا يمثل الحد الأدنى من طموحات الشعب اللبناني وانتفاضته الشعبية”، موضحاً ان “المشاركة ستكون سلمية وحاشدة وتحمل رسالة بان المكان الافضل للاحتجاج البرلمان حيث تعقد الجلسة، وتكريساً لحق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي كما هو مكرس في المادة 13 من الدستور”.

وقد عمم “حراك صيدا” رسالة للمشاركة والتجمع عند تقاطع “إيليا” السادسة من صباح الثلثاء، للانطلاق إلى بيروت، والنزول بكثافة لحجب الثقة عن هذه الحكومة، واستلام أحد مداخل مجلس النواب وفق خطة تعاون مع “ثوار المناطق”، على ان يكون النقل مؤمناً في الباصات، معلناً في الوقت نفسه “الاضراب العام واقفال جميع شوارع المدينة”. في المقابل، تحولت “ساحة الثورة عند “تقاطع ايليا” الى ملتقى لجميع الساحات، حيث استقبل “حراك صيدا” مسيرة سيارات وبوسطات تقل المئات من “ثوار لبنان” في زيارة تضامنية، تحت شعار “ثورة لكل لبنان، ثورة مش لحدا، كرمال لبنان”، وذلك وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

Advertisements

وأوضح الناشط في الحراك أحمد شعيب لـ “نداء الوطن”، ان المسيرة ترجمة عملية لتعزيز التواصل بين الساحات وتعزيز وتمتين التعارف”، وتابع: “سنشارك في الحراك الاحتجاجي في بيروت، لنقول للحكومة… لا ثقة، ونعتبر ان الرئيس دياب أخذ فرصته عندما وعد بتشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين، ولم يف بوعده”.

بينما قال الناشط في حراك بيروت نضال جردي لــ” نداء الوطن”: “لقد جئنا الى صيدا من مختلف المناطق اللبنانية لنؤكد التواصل والتعاون مع اهلنا في صيدا وكل الجنوب، ونقول لهم نحن الى جانبكم، كما مع كل الساحات اللبنانية الداعمة للثورة، ونريد منهم ومن كل الجنوب المشاركة في التحركات الاحتجاجية في بيروت لنقول للحكومة لا ثقة”.

وقالت الناشطة في “حراك الشمال” جويس الياس لـ “نداء الوطن”، “جئنا لندعو اهلنا في صيدا للمشاركة في الاحتجاج قرب البرلمان، ونوحد كل الساحات في “يوم اللا ثقة للحكومة”، ولنؤكد اننا نستطيع الذهاب الى اي منطقة لبنانية من دون ان يمنعنا أحد من ذلك”.

واوضحت الناشطة في “حراك الاشرفية” سلام خضر لـ “نداء الوطن”: “مسيرتنا لايصال رسالة للسياسيين والفاسدين والسلطة الحاكمة انه لا يستطيع اي انسان منهم منعنا من الدخول الى اي منطقة لبنانية، كلنا شعب واحد، وساحاتنا موحدة، وكلنا على قلب واحد وثورتنا واحدة”.