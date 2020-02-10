لبنان | الثوار في صيدا دعوا للإضراب العام غدا

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افاد مراسل “​النشرة​” في صيدا أن ثوار المدينة دعوا الى الإضراب العام غدا وطلبوا من جميع القطاعات النقابية والمصرفية والتعليمية وغيرها التعاون مساهمة منها بأكبر مشاركة بالتظاهرة الشعبية لمحاصرة ​مجلس النواب​ غدا لرفع الصوت عاليا ب “لا ثقة”.

هذا وأرسلت بعض ​المدارس​ في صيدا رسائل للطلاب بأن غدا يوم الثلاثاء في 11 شباط 2020 سيكون عطلة وتعاود الدراسة يوم الأربعاء في 12 شباط 2020.