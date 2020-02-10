لبنان | الثوار في صيدا دعوا للإضراب العام غدا

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افاد مراسل “النشرة” في صيدا أن ثوار المدينة دعوا الى الإضراب العام غدا وطلبوا من جميع القطاعات النقابية والمصرفية والتعليمية وغيرها التعاون مساهمة منها بأكبر مشاركة بالتظاهرة الشعبية لمحاصرة مجلس النواب غدا لرفع الصوت عاليا ب “لا ثقة”.
هذا وأرسلت بعض المدارس في صيدا رسائل للطلاب بأن غدا يوم الثلاثاء في 11 شباط 2020 سيكون عطلة وتعاود الدراسة يوم الأربعاء في 12 شباط 2020.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.