كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عثر صيادون على حوت نافق على شاطئ الصرفند، وقد تمّ التواصل مع ميلاد فخري، وهو من مركز علوم البحار، والذي سيتسلمه غداً من مفرزة الشواطئ، لتشريحه ومعرفة ما إذا كان هو نفسه الحوت الذي ظهر قبل أيّام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة.. العثور على حوت نافق على شاطىء الصرفند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.