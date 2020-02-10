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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ “مسيرات سيارة انطلقت من جسر الرينغ، وانطلقت في شوارع بيروت تحت عنوان “لا ثقة”، لدعوة المواطنين إلى المشاركة بمنع النواب من الوصول إلى مجلس النواب، للحؤول دون انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة، المزمع انعقادها غداً”.
ويرفع المشاركون في هذه المواكب، الأعلام اللبنانية، ويطلقون أبواق سياراتهم، ويدعون المواطنين إلى المشاركة في الإحتجاجات التي ستقام غداً، عبر مكبرات الصوت.
إلى ذلك، انطلق عدد من الباصات التي تقل متظاهرين، من طرابلس وعكار باتجاه بيروت، حيث من المقرر أن يقضوا ليلتهم في بيروت إستعداداً لإغلاق مداخل مجلس النواب غداً، للحؤول دون انعقاد جلسة مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مواكب للمشاركة في احتجاجات الغد.. ومتظاهرون من الشمال إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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