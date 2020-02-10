لبنان | جثتان داخل شقة في القليعات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عثر صباح اليوم الإثنين على الشقيقين السوريين فبصل علي سميح مواليد عام 1985 ولوران علي سميح جثتين داخل شقتهما في القليعات – كسروان. وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائيّة وعناصر الدفاع المدني وبوشرت التحقيقات وتبين أن الوفاة ناتجة عن تنشق الشقيقين الغاز من مدفأة داخل الغرفة.

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