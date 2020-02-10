لبنان | لا دولار في المصارف بعد اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 فبراير 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت صحيفة الانباء عن إزدياد الحديث غير الرسمي بين متعاملين مع المصارف عن نيةٍ لدى القطاع المصرفي لوقف كل أشكال سحب الدولار في وقت قريب. ويواصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار “سعر الدولار في لبنان” في السوق السوداء اليوم الاثنين 10/2/2020 عند الصرافين ارتفاعه،ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية 2250 – 2265

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