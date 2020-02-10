كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 فبراير 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توقّعت أوساط سياسية، لـ”العرب”، حصول حكومة حسّان دياب على ثقة مجلس النواب الذي تمثل أمامه ابتداء من الثلاثاء في ظل إجراءات أمنية شديدة شملت بناء جدران سدت شوارع معيّنة لمنع تسلل المتظاهرين إلى مبنى البرلمان. وذكرت هذه الأوساط أنّ هذه الثقة ستكون هزيلة إلى حد كبير في ضوء قرار اتخذته الكتلة النيابية لـ”تيّار المسقبل” بحجب الثقة عن الحكومة مثلها مثل كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وأكدت هذه الأوساط تجاوز سعد الحريري ووليد جنبلاط الخلافات السابقة بينهما فيما تجري اتصالات من أجل إعادة المياه إلى مجاريها بين زعيم تيار المستقبل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي لديه خمسة عشر نائبا قرروا بدورهم حجب الثقة عن الحكومة الجديدة. المصدر صحيفة العرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “ثقة هزيلة” بحكومة دياب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.