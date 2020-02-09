لبنان | بالصور: جدار السلطة يتمدد إلى شوارع بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استعداداً لجلسة الثقة يومي الثلاثاء والاربعاء في مجلس النواب، عمدت السلطة إلى توسيع “السجن” التي صنعته لنفسها عبر الجدران الاسمنتية، وسعت رقعة المربع الامني التي استحدثته سابقاً حول مجلس النواب حيث امتد إلى الشوارع المحيطة بالمجلس. Advertisements وتأتي هذه الاجراءات تحسباً بما سيقوم به الثوار تزامناً مع جلسة الثقة، إذ تتخوف السلطة من ان يخترق الثوار ساحة المجلس، ولهذا لوحت السلطة باستعمال العنف في حال تم اختراق العوائق والجدران الاسمنتية. المصدر lebanese-forces

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