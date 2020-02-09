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أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح، ومقتل أحد مطلقي النار، وتوقيف سائق السيارة”.
ولاحقًا، أعلن الجيش اللبناني عن إستشهاد عسكري ثالث متأثرًا بجراحٍ كان قد أصيب بها خلال الكمين.
وعلم “ليبانون ديبايت” أن العسكريين الشهداء هم : حسن عز الدين، أحمد حيدر أحمد، وعلي إسماعيل
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالأسماء والصور: هؤلاء هم شهداء الجيش في كمين الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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