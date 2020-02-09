لبنان | بالأسماء والصور: هؤلاء هم شهداء الجيش في كمين الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح، ومقتل أحد مطلقي النار، وتوقيف سائق السيارة”.

ولاحقًا، أعلن الجيش اللبناني عن إستشهاد عسكري ثالث متأثرًا بجراحٍ كان قد أصيب بها خلال الكمين.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن العسكريين الشهداء هم : حسن عز الدين، أحمد حيدر أحمد، وعلي إسماعيل