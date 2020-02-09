كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مزارعو البطاطا في البقاع وعكار، الإنضمام إلى المتظاهرين في بيروت، يوم الثلاثاء، خلال الإعتصامات التي سيتم تنفيذها في محيط مجلس النواب تزامناً مع جلسته المقررة لمنح الثقة للحكومة. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل إحدى المستودعات الزراعية، يحمل دعوة للمشاركة في الحراك في بيروت، ورمي البطاطا في محيط مجلس النواب، احتجاجاً على سماح وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى بدخول البطاطا الأجنبية إلى السوق اللبناني”. المصدر Lebanon 24

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “البطاطا” ستغلق مداخل مجلس النواب خلال جلسة الثقة.. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.