كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نشرت شركة طيران الشرق الأوسط فيديو عبر “فيسبوك” لطائرة تابعة لها وهي تهبط في مطار هيثرو في لندن. وأثبت قائد الطائرة الكابتن جورج ديب مهارة فائقة في ضبط حركة الهبوط عندما ضربت الطائرة رياح عاتية اثناء هبوطها.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: هبوط بطولي لطيار في الميدل إيست بمطار هيثرو في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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