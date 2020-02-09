لبنان | في البقاع الغربي.. انقلاب شاحنة محملة بالابقار وفرار 8 منها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن شاحنة محملة بالابقار انقلبت على الطريق العام في بلدة المنارة -البقاع الغربي وتفلتت العجول في شوارع البلدة، وكان من الصعب الامساك بها وهي من العجول البرازيلية المعروفة بشراستها. وشوهد أحد المواطنين يطلق النار على إحداها ليصيب قوائمها ويشل حركتها بهدف إمساكها. واستطاع 8 عجول من أصل 20 الفرار، فيما بقي 8 في الشاحنة وأصيب عجل واحد من الفارين. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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