لبنان | تجنّباً لأيّ موقف محرج.. منع دخول صحافي إلى باحة كنيسة مارمارون!

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تجنّباً لأي موقف محرج ولأن يقدم على الصراخ في باحة كنيسة مار مارون في منطقة الجميزة، باتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يشارك في قداس عيد مارمارون، كما فعل في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..
أشارت معلومات إلى أنّ لواء الحرس الجمهوري عمّم صورة الصحافي الفرنسي الأرمني اللبناني الأصل ليون نيكولا، على كلّ مداخل الكنيسة بغية عدم السماح له بالدخول إلى باحة الكنيسة.
وكان الصحافي الفرنسي استوقف ماكرون قبل أيّام لدى دخول إلى أحد الفنادق في باريس للمشاركة في إحدى المناسبات، وابدى أمامه غضباً كبيراً بسبب ما وصفه بـالدعم الفرنسي “للقوى الفاسدة” في لبنان.
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