لبنان | شبكة ترويج مخدرات في المتن الشمالي بقبضة الامن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كل من: ب. أ. (مواليد عام 1994) الرأس المدبر للشبكة، وع. ز. (مواليد عام 1982)، أ. ع. (مواليد عام 2005)، ي. ع. (مواليد عام 1995)، م. ا. (مواليد عام 1994)، ا. ص. (مواليد عام 1984) من التابعية السورية بجرم ترويج المخدرات في مناطق ساحل المتن.

وضبط بحوزتهم:

– 62 مظروفا من الكوكايين، تقدر زنتهم باكثر من 1 كلغ.

– كبسولة بلاستيكية تحتوي مادة الباز كوكايين زنتها 5،6غ.

– مبلغ 2929000 ل. ل.

وبتفتيش مكان اقامتهم في محلتي الدورة وسن الفيل، جرى ضبط:

Advertisements

– 28 مظروفا بداخله مادة الماريجوانا زنة الظرف حوالي 2،4 غ، اضافة الى 70غ من المادة ذاتها.

– 77 مظروفا من مادة الباز كوكايين، زنة الواحد 5،6غ، و18 مظروفا يحتوي المادة ذاتها زنة الظرف 2،3غ.

– 10 كبسولات بداخلها مادة الكوكايين نت، زنة الكبسولة 5،5غ.

-7 مظاريف تحتوي مادة الكوكايين، زنة الظرف 2،6 غ.

-1606 كلغ من مادة حشيشة الكيف.

– 4 حبوب مخدرة وكبسولة فارغة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق: سن الفيل، السبتية، برج حمود والدورة. أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.