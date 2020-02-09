لبنان | إليكم حال الطرقات صباح اليوم الأحد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج حالياً. وطريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج حالياً. والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق النبطية: شبعا – عين عطا، راشيا الوادي، شبعا – كفرشوبا، شبعا – شويا، شبعا – الهبارية. Advertisements والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق حلبا: القبيات -الهرمل، مشمش – مرجحين، القموعة – مرجحين، القموعة – القبيات، كفرتون – الرويمة. والطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق طرابلس وزغرتا: عيناتا – الأرز، تنورين – حدث الجبة، تنورين – اللقلوق، جرد مربين – الهرمل، بقاعصفرين – جرد النجاص. الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج ضمن نطاق كسروان: كفردبيان – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك.

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