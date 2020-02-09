لبنان | “الثوار”: إذا اختارت السلطة المواجهة.. فنحن لها!

عمدت السلطة السياسية، ترجمة لقرارات “مجلس الدفاع الأعلى”، إلى توسيع دائرة المنطقة الأمنية في وسط بيروت، في سياق الإجراءات الامنية التي بدأت تنفيذها في الساعات الماضية، بهدف الحؤول دون وصول المتظاهرين إلى محيط مجلس النواب الذي يعقد جلسة، الثلاثاء والأربعاء، لمنح حكومة حسان دياب الثقة، وبالتالي منعهم من عرقلة وصول النواب إلى البرلمان.

وهو الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى معركة “كسر عظم” بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وبين “الثوار” الذين أعدّوا العدّة للمواجهة الكبرى مع السلطة، سعياً لحجب الثقة النيابية عن الحكومة.

وأكد “الثوار” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أنه “إذا اختارت السلطة المواجهة، فنحن لها، وسنريها العجب العجاب. فالثورة مصممة على الاستمرار حتى تحقيق كامل مطالبها، ولا يمكن لحكومة دياب أن تتجاهل كل هذا الرفض الشعبي لها منذ تشكيلها، وبالتأكيد سيكون مصيرها السقوط، كالتي سبقتها بضربات ثوار الساحات المتأهبين للمنازلة الكبرى مع هذه السلطة الغاشمة، والتي لا تقيم وزناً للحريات وصرخات الناس الموجوعة”.