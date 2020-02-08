لبنان | بالصور.. أضرارُ العاصفة في طرابلس.. سقوط نخلة و”سقالة” ولوحة إعلانية!

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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شهدت مدينة طرابلس وضواحيها عدداً من الأضرار، اليوم السبت، نتيجة العاصفة القوية التي تضرب لبنان.

ونتيجة الرياح القوية وأحوال الطقس، سقطت شجرة نخل، على سيارة متوقّفة على جانب الطريق أمام مستشفى “دار الشفاء” في محلّة أبي سمراء – طرابلس، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وقد تعرّضت السيارة لأضرار مادية، من دون وقوع إصابات.

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وفي محلّة الضم والفرز، ونتيجة الرياح القوية والعاصفة، سقطت فجراً “سقالة” حديد عن مبنى قيد الإنشاء.

والسقالة سقطت بالكامل على الطريق العام ما أدى إلى قطع الطريق وتضرّر سيارة أحد العمال التي كانت متوقّفة تحت المبنى.

كذلك أدّت الرياح القوية إلى سقوط لوحة إعلانية على الطريق عند أوتوستراد البحصاص باتّجاه القلمون.

ولم تُسجّل أيّ إصابات، إلا أنّه تمّ قطع الطريق نتيجة سقوط اللوحة.

وقد أدى الطقس العاصف أيضاً الذي يضرب لبنان الى توقف حركتي الملاحة والصيد البحري في مرافئ صيدا والصرفند وصور بسبب ارتفاع الموج والانواء البحرية