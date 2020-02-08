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طريقة جديدة لنهب المواطن يستخدمها بعض أصحاب محطات المحروقات في طرابلس والضنية وعكار.
السرقة الجديدة المتبعة تقضي بخصم ألف ليرة على كل 10 آلاف ليرة يطلب المواطن ان يزود بها سيارته بالوقود، اي بنسبة 10%.
وقد تعرّض العديد من المواطنين في محطات بنزين في القبة ، الضنية وعكار لهذه السرقة حيث يطلبون من الموظف تعبئة مبلغ 10 آلاف ليرة لسيارتهم ، فيقوم الموظف بتعبئة مبلغ 9 آلاف فقط، وعندما ينتبه المواطن ويسأل الموظف، يكون الجواب مراجعة الادارة بسبب طلبها تنفيذ ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | طريقة جديدة لنهب المواطنين بمحطات البنزين في الشمال.. ما قصة الألف ليرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.