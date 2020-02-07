لبنان | تظاهرة سيارة من جسر الرينغ باتجاه عدد من مناطق بيروت.. لا ثقة للحكومة

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انطلقت مسيرة تضم عشرات السيارات التي ترفع الاعلام اللبنانية من جسر الرينغ باتجاه عدد من المناطق في بيروت تحت شعار “لا ثقة للحكومة الجديدة”.
وكانت ساحة ساسين في الأشرفية الوجهة الأولى للمسيرة، حيث اطلق المشاركون ابواق سياراتهم ثم ترجلوا منها ولوحوا بالأعلام اللبنانية، وانطلقوا الهتافات الرافضة لمنح الحكومة الثقة والمؤكدة على استمرار الثورة حتى تحقيق جميع المطالب التي رفعتها منذ انطلاقتها.
وبعد ذلك، تابعت المسيرة سيرها باتجاه عدد من المناطق الاخرى.
انطلقت مسيرة تضم عشرات السيارات التي ترفع الاعلام اللبنانية من جسر الرينغ باتجاه عدد من المناطق في بيروت تحت شعار “لا ثقة للحكومة الجديدة”.
وكانت ساحة ساسين في الأشرفية الوجهة الأولى للمسيرة، حيث اطلق المشاركون ابواق سياراتهم ثم ترجلوا منها ولوحوا بالأعلام اللبنانية، واطلقوا الهتافات الرافضة لمنح الحكومة الثقة والمؤكدة على استمرار الثورة حتى تحقيق جميع المطالب التي رفعتها منذ انطلاقتها.
وبعد ذلك، تابعت المسيرة سيرها باتجاه عدد من المناطق الاخرى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.