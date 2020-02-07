لبنان | نقل مكان الإحتفال بالذكرى الـ15 لاغتيال الحريري من البيال إلى بيت الوسط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 فبراير 2020 09:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن “تيار المستقبل” أنّه بناءً على طلب الرئيس سعد الحريري، تقرّر نقل مكان الإحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط المقبل، إلى “بيت الوسط” في بيروت. ووجاء في البيان: “لما كان تيار المستقبل قد شرع بتوزيع الدعوات سابقاً على أساس الإحتفال في البيال، ونظراً لضيق الوقت الفاصل عن الموعد، فإنّه يتمنّى على كافة المدعوين أن يأخذوا علماً بنقل مكان الإحتفال إلى بيت الوسط حيث سيكون الرئيس سعد الحريري شخصياً في استقبالهم، ويتوجه إليهم بكلمة للمناسبة”.

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