لبنان | قوى الأمن توقف شبكة ترويج مخدرات في أحد المنتجعات في ذوق مصبح

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بأنه “في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وفي سياق أحد التحقيقات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي وبعد متابعة حثيثة، تم كشف هوية شخص ينشط في مجال الترويج.

ونتيجة لعملية رصد دامت لعدة أيام، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف 9 أشخاص داخل شاليه في أحد المنتجعات في ذوق مصبح، وهم كل من اللبنانيين: ج. خ. (مواليد عام 1994)، س. ي. (مواليد عام 1997)، س. ر. (مواليد عام 2001)، س. ا. (مواليد عام 1995)، ت. ح. (مواليد عام 1999)، ا. ا. (مواليد عام 1999)، ج. م. (مواليد عام 1991)، ح. ص. (مواليد عام 1990)، ح. ا. (مواليد عام 1993).

وبالتحقيق معهم، جرى التوصل الى المروج الذي يزودهم بالمخدرات.

وبناء عليه، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة مكان اقامته في الحازمية، وتمكنت من توقيفه ويدعى: ج.ر (مواليد عام 1993، لبناني)، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات داخل منزله وهي:

– 1462 حنجورا من الكيتامين.

– 2444 حبة “MDMA” و”XTC”.

– 219 غراما من مادة الكوكايين.

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– 460 غراما من مادة حشيشة الكيف.

– 24 حبة ترامل.

– 25 غراما من مادة الماريجوانا.

– 36 حبة من “Diorostope”، “Flumix Entrostop”.

– مبلغ مالي وقدره 27936$ و 6,641,000 ل.ل.

– 3 سيارات، هاتف خلوي عدد 2.

أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على اشارته”.