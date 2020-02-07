لبنان | التمييزية أحالت الإخبار ضدّ مرافقي أسود على شعبة المعلومات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 فبراير 2020 01:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه تمّ قبول الإخبار المقدم بتاريخ 6 شباط الجاري من المحامين: فادي سعد، عمر الكوش، محمد زياد جعفيل، جهاد أبو عمو وميشال فلاح أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد مرافقي النائب زياد أسود ومناصريه، وأحيل على شعبة المعلومات للتحقيق وإجراء المقتضى. وكان الإخبار قد قدم، ضدّ مرافقي أسود وكل من يظهره التحقيق بالجرائم التي تمس الدين وإثارة الفتن والتعرض للذات الالهية سندا إلى المواد 317 و473 و474 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية الإشكال في جونية ليل أول من أمس بين مرافقي ومناصري النائب أسود وعدد من المحتجين.

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