لبنان | سائق مخمور صدم أطفالاً في الأوزاعي فقتل ابنة الـ 6 سنوات وجرح آخرين

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالـي:

في الساعة 21،00 من تاريخ 1/2/2020 وعلى طريق عام الأوزاعي المسلك الشرقي مقابل محطة سليم، حصل حادث بين سيارة من نوع بيك آب متوقفة إلى جانب الطريق وسيارة نوع BMW لون أسود بقيادة المواطن ح. ق.، (مواليد 1994) وهو بحالة السكر الظاهر، وكان يسير بسرعة كبيرة، مما أدى الى انحرافها عن مسارها وصدمها مجموعة اشخاص كانوا يتواجدون على الجانب الأيمن للمسلك الشرقي لتستقر أخيرا داخل أحد المحال التجارية.

نتج عن الحادث:

وفاة الطفلة: ج. ق. (عمرها حوالي 6 سنوات لبنانية)، وهي قريبة المصابين وهم الاشقاء:

– ز. ق. (عمرها حوالي 6 سنوات، التي تم استئصال طحالها وبتر قدمها اليمنى).

ع. ق. (عمره حوالي 15 سنة، حالته حرجة جراء اصابته بكسور وجروح في أنحاء جسمه).

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م. ق. (عمره حوالي 10 سنوات، أصيب برضوض متعددة). لبنانيين

ر. ق. (عمرها حوالي 3 سنوات، مصابة بكسر في عظمة الفخذ الأيسر).

نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

أوقف السائق من قبل مفرزة سير الضاحية بناء على إشارة القضاء المختص، بجرم صدم وتسبب بوفاة وايذاء وتعاطي مخدرات، ونظم بحقه /3/ محاضر ضبط بالمخالفات التالية: قيادة تحت تأثير الكحول (نسبة الكحول بالدّم 2،8 %)، قيادة سيارة غير موضوعة في السير (أنقاض) وعدم حيازة رخصة سوق، كما تبين بنتيجة الفحص الذي اجراه عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي، انه يتعاطى الكوكايين وحشيشة الكيف والحبوب المخدرة.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من السائقين ، التحلّي بأعلى درجات المسؤولية أثناء القيادة واحترام قانون السير تفاديا لحصول حوادث مماثلة ينتج عنها خسائر في الأرواح