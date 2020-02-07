لبنان | المنخفض الجوي بدأ.. أمطار غزيرة وثلوج وموجة برد شديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 فبراير 2020 01:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 فبراير 2020 01:13 مساءً - مشاركة

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ذكرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ان المنخفض الجوي الثلجي والجليدي بدأ أمس الخميس ترافقه موجة برد شديدة ويستمر لعدة ايام أطلق عليه اسم “داني”.

إليكم طقس الأيام المقبلة:

الجمعة 07/ 02/ 2020: طقس بارد، عاصف، مع انخفاض درجات الحرارة الى 6 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً – رياح جنوبية غربية قوية جداً – تهطل امطار متفرقة غزيرة يرافقها برق ورعد وتشكل سيول- تتساقط الثلوج نهاراً الى 1200 متر ويمتد تساقطها ليلاً على 1000 متر والبقاع.

السبت 08/ 02/ 2020: طقس عاصف، بارد، مثلج مع انخفاض درجات الحرارة الى 2 درجة بقاعاً و 12 درجة ساحلاً – رياح جنوبية غربية قوية جداً – تهطل امطار غزيرة يرافقها تشكل السيول – تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر ويتشكل الجليد على الطرقات الجبلية نهاراً.على ارتفاع 1200 متر.

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الاحد 09/ 02/ 2020: طقس شديد البرودة – امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 500 متر وربما اقل- رياح شمالية غربية يتشكل الصقيع ليلاً على ارتفاع 500 متر وربما اقل، وفي القاع وبعض مناطق عكار.

الاثنين 10/ 02/ 2020: طقس بارد جداً مع تشكل للصقيع ليلاً على ارتفاع 500 متر والقاع وبعض مناطق عكار – رياح شمالية غربية – تهطل امطار وثلوج متفرقة.

الثلاثاء 11/ 02/ 2020: طقس بارد جداً مع تشكل للصقيع ليلاً على ارتفاع 400 متر والقاع وبعض مناطق عكار – رياح شمالية غربية – تهطل امطار وثلوج متفرقة.