لبنان | دياب “محاصر” بعد طلبه مدّ يد العون للبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 فبراير 2020 10:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشفت مصادر دبلوماسية ان لقاء رئيس الحكومة حسان دياب مع سفراء المجموعة الأوروبية تركز على طلب تسريع دول المجموعة مد يد المساعدة للبنان لتمكينه من تجاوز الصعوبات والمشاكل المالية والاقتصادية التي يواجهها من خلال تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر وغيرها، لأن الوضع الاقتصادي أصبح صعبا جدا ويضغط بقوة على اللبنانيين. وبحسب “اللواء”، حوصر رئيس الحكومة بأسئلة محرجة لاسيما ما يتعلق منها بغياب خطة تلحظ إجراءات اصلاحية فعلية في كافة مؤسسات الدولة ولاسيما منها في قطاع الكهرباء الذي بات يستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين وتعزيز سلطة القضاء اللبناني وتعيين الهيئات الناظمة وآليات المراقبة وتخفيض كلفة الإدارات والقطاعات الرسمية والدولة ككل وغيرها من الضوابط التي تضمنها مؤتمر سيدر. المصدر اللواء

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