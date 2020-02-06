لبنان | المعتدي على وليد رعد في جونية بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 فبراير 2020 10:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوقفت قوى الأمن الداخلي ناجي العلم الذي اعتدى على الشاب الطرابلسي وليد رعد بالأمس في حادثة عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود. واعتدت مجموعة تابعة لأسود، مساء الأربعاء، على ثوار طرابلس في جونية، الذين قصدوا مطعم الجزيرة حيث يجلس أسود، بالضرب وتكسير سيارتهم، والشتائم. وقام أحد مرافقي أسود بطرد رعد من كسروان بحجة أنه من طرابلس.

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