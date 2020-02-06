لبنان | الدولار يحلّق ليتجاوز 2200 ليرة.. ورئيس الحكومة متفاءل بعد الثقة!

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ارتفع سعر صرف الدولار اليوم لدى عدد من الصرافين ليتراوح ما بين 2200- 2250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل سعر صرف الدولار استقرارا في اليومين الماضيين، إذ تراوح ما بين 2150 و2200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة حسان دياب تفاؤله أمام وفد ٍ زاره مؤخراً، إنه لا يستبعد أن يتراجع سعر صرف الدولار الى ما بين 1700 و1800 ليرة،

ما إن تبدأ الحكومة بعملها وتعطي بعض الثقة للناس.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في المصارف هو 1515 ليرة لبنانية.