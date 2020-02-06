لبنان | منخفض جوي يبدأ منتصف الليل.. لبنان على موعد مع موجة برد قارس

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يشهد لبنان اليوم استقراراً جوياً، ومن المتوقع ان يضرب لبنان منخفضاً جوياً بدءًا من منتصف ليل اليوم ويتحول معه الطقس إلى ممطر ومثلج الجمعة والسبت يليه موجة برد قارس وحرارة باردة جدًا الأحد والاثنين مع دخول المنطقة رياح شمالية جافة بحسب آخر التوقعات، حيث من المتوقع ان تتدنى الحرارة ما دون معدلاتها بحولي 8 إلى 10 درجات وتكون جليدية بقاعًا وجبلا.

طقس اليوم على الشكل التالي:

الخميس: مستقر قليل السحب مع رياح نشطة نهارا ويؤثر منخفض جوي يتحول تدريجيًا منتصف الليل إلى غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية متفرقة فيما ترتفع الحرارة نهارًا.

1- الحرارة ساحلاً بين 14 و 21 درجة فيما بقاعا تسجل بين 4 إلى 15 درجات وعلى الـ 1000م بين 9 و 15 درجات

2- الرياح جنوبية غربية 60كم/س

3- الرطوبة 75٪

4- الضغط الجوي 1015 hpa

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5- الرؤية جيدة

7- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 17 درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

-الجمعة: طقس بارد مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا مع تساقط البرد وتشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على 1200م – 1300م وبعض مناطق البقاع وتكون كثيفة على 1400م إلى 1500م وما فوق، رياح قوية بعض هباتها 50 الى 80كم/س.

-السبت: طقس بارد مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة مع دخول الرياح الشمالية وتتساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا مع تساقط البرد فيما تتساقط الثلوج نهارا على 900م الى 1000م وبعض مناطق البقاع وتكون كثيفة على 1200م وما فوق ويتدنى تساقطها ليلا إلى 800م وما دون ذلك مع تقدم الوقت وعند توفر الهطول بالتوازي مع تراجع حدة المتساقطات، رياح قوية بعض هباتها 50 إلى 80كم/س.

-الأحد: طقس متقلب وبارد جدا تضعف الهطولات لتصبح محلية خفيف واحتمالية فيما تتساقط زخات ثلجية خفيفة على 600م في حال حدث بعض الهطولات وربما اقل شمالا ويحل ليلا برداً شديداً مع تشكل الجليد على الجبال المنخفضة جدا والبقاع.

– الاثنين: يكون الطقس مستقر مع برد قارس.