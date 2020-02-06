لبنان | إحراق مكتب “الوطني الحر” في عكار

إحتجاجاً على الإشكال الذي وقع بين مؤيدين للنائب زياد أسود وعدد من المحتجين أمام احد المطاعم في المعاملتين – كسروان، أقدم مجهولون على إحراق مكتب التيار الوطني الحر في حلبا – عكار.

وقع مساء الأربعاء، إشكال بين مؤيدين للنائب زياد أسود وعدد من المحتجين أمام احد المطاعم في المعاملتين – كسروان.

وأظهر مقطع فيديو تعرض مرافقي أسود لأحد الشبان بالضرب أمام المطعم، كما تمّ تكسير سيارة أحد المحتجين.

وقد ترك الحادث توتر شديد لدى ابناء الشمال الذين وجهوا دعوات للتجمع في ساحة النور وقطع الطرقات، اضافة الى التجمع تحت مكتب التيار الوطني الحر اعتراضًا على ما حصل مع المحتجين.