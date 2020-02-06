لبنان | بالفيديو.. لليوم الثاني على التوالي: مناصرون لزياد أسود يعتدون على الثوار في جونية!

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لليوم الثاني على التوالي، وقع اشكال بين مناصرين للنائب زياد أسود وعدد من الثوار أمام احد المطاعم. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعتداء مناصري عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد اسود بالضرب المبرح على شاب من مدينة طرابلس، باعتبار انه لا يحق له التواجد في كسروان كما يقول مناصرو النائب، مصرين على معرفة الجهة التي ارسلته الى المكان حيث يتواجد النائب زياد أسود في مطعم الجزيرة على طريق المعاملتين.

كما قام مناصرو أسود بالاعتداء بالضرب على ثوار كسروان وكسّروا سياراتهم. وقد تحدث محتجون عبر تسجيلات صوتية عن كمين نصبه لهم شبان تابعون للنائب زياد أسود على طريق طبرجا اثناء تواجد النائب في مطعم الجزيرة في المحلة.

وكان قد تم تناقل دعوات عبر واتساب إلى كل الثوار للتوجه الى مجمع فؤاد شهاب في جونية للتوجه الى مطعم الجزيرة في المعاملتين، حيث تواجد النائب زياد اسود وذلك بعد تعرضهم للضرب من قبل مناصريه.

تزامنا مع ذلك إنتشر الجيش اللبناني امام “مطعم الجزيرة” في المعاملتين للفصل بين الثوار ومناصري النائب أسود وحالة من التوتر تسود المكان.