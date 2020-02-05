لبنان | تقاعس “جرائم المعلوماتية” يفعّل الاستنجاد بـ”تويتر” لحظر شربل خليل

نشطت حملة تبليغ لاقفال حساب المخرج العوني، شربل خليل، في “تويتر”، بعد توجيهه اهانات لمنتقديه في “تويتر” ونشر أسمائهم وصورهم والتحريض عليهم بعبارات كراهية، بينها عبارات بإيحاءات ذكورية وجنسية مقيتة.

وتداول ناشطون مطالب للتبليغ عن حساب خليل الموثق في “تويتر”، بعدما نشر في حسابه صورة مراسلة “الجديد” يارا الدبس، مستخدماً عبارات ذكورية مسيئة لها.

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وكانت قد سبقت منشور خليل عن الدبس، منشورات تتضمن صور ناشطين آخرين، بينهم شربل جورج، وجينو رعيدي، وماري ساسين، وجميعهم من أنصار الانتفاضة اللبنانية ضد الفساد، وذلك تنفيذاً لتحذير نشره الشهر الماضي، توعد فيه بنشر صور منتقديه مع “شي على ذوقو” في حال “شتم وقلل أخلاق على صفحتي”.

واللافت ان مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يستدعِ خليل حتى هذه اللحظة على خلفية التشهير بصور المغردين والإساءة العميقة لهم والتحريض عليهم، إسوة بعشرات الناشطين الذين استدعاهم المكتب في وقت سابق للتحقيق أو لتوقيع تعهّدات بعدم نشر صور الاشخاص، وهو ما دفع الناشطين للجوء الى “تويتر” للتبليغ عنه.

وشربل خليل يعتبر من أشد المدافعين عن “التيار الوطني الحر”، وأحد الناشطين الذين يقودون حملات للدفاع عنه واستهداف معارضيه في “تويتر”. وكانت المطربة إليسا، أخيراً، إحدى ضحايا شتائمه على خلفية انتقادها العهد.