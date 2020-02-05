لبنان | بالفيديو: الثوار يتسلقون الجدار الاسمنتي أمام السراي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 فبراير 2020 10:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ الثوار، مساء اليوم الأربعاء، وقفة رمزية في ساحة رياض الصلح ويرددون هتافات ترفض “إعطاء حكومة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الثقة”. وبدأ محتجون بتسلق الجدار الاسمنتي عند الاسلاك الشائكة، ويحاولون خلع الفاصل الحديدي بين الساحة والسراي. كما بدأوا برمي الحجارة باتجاه القوى الامنية امام السراي الحكومي.

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