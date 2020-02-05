لبنان | اجتماع مالي في عين التينة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 فبراير 2020 07:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عقد اجتماع مالي في عين التينة بحضور كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير المال غازي وزني، والنائبين علي حسن خليل وعلي فياض، والخبير الاقتصادي عبد الحليم فضل الله. وأكد النائب علي بزي خلال لقاء الأربعاء أن ليس هناك من مجال للتلطّي، “فالاستحقاقات على الأبواب ومع ذلك تأكدنا بأن خمسة مصارف حوّل أصحابها أموالهم الشخصية إلى الخارج”. وتساءل بزي نقلاً عن بري عن امكانية علاج ملف الكهرباء في لبنان على غرار مدينة زحلة.

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