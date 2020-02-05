لبنان | طوابير أمام السفارة… البنغلادشيون يغادرون لبنان بسبب الأزمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 فبراير 2020 07:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يشهد محيط مركز السفارة البنغلادشية في بيروت عند دوار الجندولين، زحمة كبيرة في الايام الأخيرة، والسبب توافد العمّال البنغلادشيين لتسوية أوضاعهم وأوراقهم بغية مغادرة لبنان. فالعمال الأجانب، ومنهم البنغلادشيون يعانون أيضا من الأزمة المالية التي تضرب البلاد، ومن صعوبة في تحويل أموالهم الى الخارج بسبب أزمة الدولار.

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