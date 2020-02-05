لبنان | تهديدات بفتح ملفات والتضييق على الناشطين.. قرار سياسي باخماد الانتفاضة

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نقلت “النهار” عن مصادر ناشطين في الثورة اشارتها الى “ان قراراً سياسياً على مستوى رفيع بعيداً من مجلس الوزراء، قد اتّخذ لاخماد الانتفاضة والتضييق على الناشطين فيها،
بعدما تم تهديد عدد منهم بعدم التوجه اطلاقاً الى طريق القصر الجمهوري في بعبدا، او فتح ملفات لهم قد تؤدي الى توقيفهم. وتؤكد المصادر ان الخناق بدأ يشتد على العديد من الناشطين الذين يجري توقيفهم والتحقيق معهم لاسباب ترى المصادر انها تافهة، والقصد منها توجيه رسالة الى من يعنيهم الامر من الناشطين ومشجعي الانتفاضة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.