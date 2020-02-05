لبنان | استقالة شخصية دينية مدوية مرتقبة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمَ VDL News ان شخصية دينية من الصف الأول ولها مواقف بارزة جدا، سيتم الطلب منها عبر مرجعيتها العالمية الإستقالة بعد مدة بسبب ملفات عدة وصلت الى المرجعية العليا وفيها سوء إدارة وفساد وتغطيات ومحسوبيات، وهذا الامر سيؤدي الى خضة ستنتهي مع اختيار غير تلك الشخصية.

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