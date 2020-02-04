لبنان | نقابة المحررين وضعت مكتبها القانوني في تصرف اي صحافي يدعى عليه

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اصدرت “نقابة محرري الصحافة” بيانا اعلنت فيه “انها تبلغت من الزميل الصحافي موسى عاصي، إحالته أمام القضاء الجزائي، في دعوى قدح وذم لنشره رأيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

واكدت النقابة “مواقفها السابقة لجهة إحالة مخالفات الرأي على محكمة المطبوعات، وترفض أي استدعاء للصحافيين، ومحاكمتهم خارج هذه المحكمة المختصة في هذا المجال”.

كما اكدت “وضع مكتبها القانوني في تصرف اي صحافي يدعى عليه في مخالفات الرأي”.