لبنان | ابتداء من اليوم ولشهر كامل.. الكهرباء ستغيب في هذه الأوقات عن بعض المناطق

أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان، “عزل مخرجي “لحفد” و”شامات” من محطة عمشيت الرئيسية لمدة شهر ابتداء من اليوم الاثنين الواقع فيه 3/2/2020، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر، وذلك من اجل تنفيذ أشغال كهربائية”.

وأضاف البيان أنه “سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل عن القرى التي تتغذى من المخرجين المذكورين”.