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أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان، “عزل مخرجي “لحفد” و”شامات” من محطة عمشيت الرئيسية لمدة شهر ابتداء من اليوم الاثنين الواقع فيه 3/2/2020، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر، وذلك من اجل تنفيذ أشغال كهربائية”.
وأضاف البيان أنه “سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل عن القرى التي تتغذى من المخرجين المذكورين”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ابتداء من اليوم ولشهر كامل.. الكهرباء ستغيب في هذه الأوقات عن بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.