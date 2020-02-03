لبنان | ثوار طرابلس يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 11:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر “تكتل ثوار طرابلس في الشمال” و”هيئة الطوارئ لإنقاذ مدينة طرابلس” بيانا مشتركا طالبا فيه بما يلي: “إجراء انتخابات نيابية مبكرة بضمانة دولية لقانون عادل، واعادة جدولة الدين العام، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة عبر قضاء مستقل”. وشدد البيان على “إجراء تدابير سريعة وطارئة لمساعدة العائلات المحتاجة وتأمين الطبابة، والبطاقة الصحية للجميع، وتوحيد المؤسسات الضامنة، وخفض أسعار الدواء الى المستويات الرائجة في البلاد المجاورة”.

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