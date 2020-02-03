لبنان | دعوات للتظاهر أمام السراي الحكومي يوم الاربعاء الساعة الخامسة بعد الظهر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 11:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك انتشرت دعوات من عدد من مجموعات الثوار للتظاهر امام السراي الحكومي يوم الاربعاء الساعة ٥ بعد الظهر رفضا لما سمي بحكومة القمع واطلاقا لمرحلة اسقاط الحكومة. وتأتي هذه الدعوة تحضيرا ليوم الثقة للحكومة. واكدت مصادر مطلعة ان هذا الاسبوع سوف يشهد حركة تصاعدية ثورية. وكانت معلومات قد ذكرت أن اتصالاً جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، تناقشا خلاله في موضوع جلسة مجلس الوزراء حول البيان الوزاري التي من المتوقّع أن تنعقد الأربعاء أو الخميس

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