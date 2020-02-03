لبنان | سلامة: “ما رح قول شي اسألوا وزير المالية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 09:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعاً مالياً في السرايا الحكومية ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب وحضره أيضاً وزراء البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، المال غازي وزني، الصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب. ولدى مغادرته الاجتماع، قال سلامة ردأ على سؤال عما إذا كانت هناك نية لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف بناء على ما تسرّب من محضر الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف: “ما رح قول شي اسألوا وزير المالية”. عندها أجاب الصحفيون: سألنا وزير المالية وقال لنا اسألوا الحاكم، فقال سلامة: “حتى هيدي عم يكبها عليي”. المصدر الجديد

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