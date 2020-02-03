كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نجا الممثل و مقدم البرامج اللبناني وسام صباغ، من الموت إثر تعرضه أمس، لحادث سير مروع. وانتشرت صورة لوسام من داخل المستشفى وآثار الدماء على وجهه ويده ورجله حيث تعرض لبعض الخدوش والجروح.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة.. الممثل اللبناني وسام صباغ ينجو من حادث سير مروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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