لبنان | بالفيديو.. ظهور حوت “أوركا” قبالة شاطئ خلدة في المياه اللبنانية

نشرت صفحة “Fishing in lebanon” على حسابها عبر فيسبوك فيديو يرصد ظهور حوت الأوركا قبالة شاطىء خلدة اللبناني.

وغالبًا ما يطلق على حوت الأوركا الحوت القاتل، وهو في الواقع ضخم هائل مثل الحيتان، ولكن حوت الأوركا يعتبر في الواقع أكبر أنواع الدلافين في العالم، وليس له علاقة بعائلة الحيتان.

وتم رصد ثلاثة حيتان قاتلة في البحر الذي يفصل جزاء إيطاليا عن جزيرة صقلية المطلة على البحر المتوسط، في أول رؤية من هذا القبيل في المضيق الضيق، حسبما ذكرت رويترز