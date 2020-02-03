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ذكرت صفحة WEATHER OF LEBANON ان ارتفاع الضغط الجوي فوق منطقتنا يؤدي بالطقس الى الاستقرار ابتداءً من أمس الأحد وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تستمر باردة نسبيًا.
فيما الأجواء تكون مشمسة إلى غائمة جزئيًا اليوم وغائمة اجمالًا غدًا ثم غائمة جزئيًا يومي الثلاثاء والاربعاء من دون استبعاد هطول بعض الرذاذ المحلي خاصةً على الجبال مع تشكل الضباب أحيانًا.
واشارت إلى ان لبنان قد يتأثر بمنخفض جوي يوم الخميس المقبل.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | في هذا الموعد.. يُتوَقع منخفض جوي جديد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.