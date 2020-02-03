لبنان | في هذا الموعد.. يُتوَقع منخفض جوي جديد في لبنان

ذكرت صفحة WEATHER OF LEBANON ان ارتفاع الضغط الجوي فوق منطقتنا يؤدي بالطقس الى الاستقرار ابتداءً من أمس الأحد وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تستمر باردة نسبيًا.

فيما الأجواء تكون مشمسة إلى غائمة جزئيًا اليوم وغائمة اجمالًا غدًا ثم غائمة جزئيًا يومي الثلاثاء والاربعاء من دون استبعاد هطول بعض الرذاذ المحلي خاصةً على الجبال مع تشكل الضباب أحيانًا.

واشارت إلى ان لبنان قد يتأثر بمنخفض جوي يوم الخميس المقبل.