لبنان | أطلق النار وبدأ باستفزاز الجميع وتهديدهم بتسكير المنطقة.. ما حقيقة توقيف نجل وئام وهاب

وقع إشكال في ساحة عيون السيمان، بين بشار وئام وهاب وألفونس خليل (مواليد 1980)، على خلفية ركن الأول سيارته أمام محل الثاني الذي حاول منعه وحصل شجار بينهما، فأطلق وهاب 3 رصاصات من مسدس حربي باتجاه الأرض إرهاباً، اخترقت شظايا منها بذلة التزلج لخليل. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث بحسب “الوطنية للإعلام”.

وقال رئيس “حزب التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب، للـLBCI أن نجله بشار “وبعدما ركن سيارته، تعرضت للتكسير من مجموعة من الشبان اعترضت على مكان ركن السيارة، فحصل شجار مع المجموعة المذكورة فما كان من بشار إلا أن شهر السلاح دفاعا عن النفس بهدف ابعادهم. وعلى الاثر تدخلت القوى الأمنية بعدما فر عدد منهم وألقت القبض على من بقي هناك، وتم فض الإشكال بعد تدخل أهالي المنطقة”.

كذلك أصدرت أمانة الإعلام في “حزب التوحيد العربي” بيانا جاء فيه: “يهمنا توضيح التالي: أن بشار كان برفقة أصدقائه في فاريا، وقد ركن السيارة جانب الطريق العام فما كان من بعض الشبيحة الذين يدعون ملكية الطريق العام إلا الإعتداء على السيارة المركونة، وعندما وصل بشار وسألهم عن الموضوع حاولوا الإعتداء عليه فأطلق رصاصة لإبعادهم خاصة وأن عددهم تجاوز العشرين شابا، وقد حضرت القوى الأمنية وأهالي المنطقة مشكورين وقاموا بحل الإشكال بعد هروب عدد من المعتدين”.

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مختار كفردبيان.. وهاب بدأ باستفزاز الجميع وتهديدهم

بدوره، رد مختار كفردبيان وسيم سمير مهنا على بيان رئيس حزب التوحيد العربي بشأن الاشكال الذي حصل مع نجله في كفردبيان، وجاء فيه التالي: “ورد في وسائل الاعلام المختلفة بيانا صادر عن رئيس حزب التوحيد وئام وهاب أن ابنه تعرض للضرب من قبل بعض “الشبيحة” على خلفية ركن سيارة في مركز التزلج في كفردبيان”.

وأضاف المختار في بيانه: “هذا الكلام مرفوض ومغلوط تماما، ووهاب كان يحاول إيقاف سيارته في مساحة مخصصة لخدمة زبائن محلات تأجير skidoo ويقوم أصحاب هذه المحلات بجرف الثلوج وتوسعة هذه المساحات على حسابهم الخاص، مع ذلك كان التعاطي مع وهاب ضمن الأدب و الأخلاق إلى أن بدأ هو باستفزاز الجميع وتهديدهم بتسكير المنطقة وتوجه بكلمات نابية بحق أهلنا وبحق أبناء المنطقة عموما، نخجل أن نطلعكم على مضمونها”.

وتابع: “عندما تجمّع الشباب حوله بعد إهاناته المتكررة بحقهم وعاونه في الشتم والتهديد، آنسات كانوا برفقته، قام وهاب بشهر مسدسه وأطلق رصاصتين في الهواء، فحضرت القوى الأمنية، وحاول الضابط ردع المعتدي فلم يمتثل، عندها قام الشباب بمحاولة انتزاع المسدس منه فما كان منه إلا أن أطلق النار فأصيب شاب وقامت قوى الأمن الداخلي بتوقيفه واقتياده إلى فصيلة عيون السيمان. لذا يهمنا أن نوضح أننا نرحب بجميع الناس في كفردبيان ضمن احترام الأصول والكرامات والقوانين المرعية فقط”.